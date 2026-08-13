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Kasteeltuin BBQ 2026 gepland op 21 augustus in Helmond

Vandaag om 10:00

Op 21 augustus staat de Kasteeltuin BBQ 2026 gepland aan de Kasteellaan in Helmond. De vergunningaanvraag voor het evenement is op 6 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De Kasteeltuin BBQ 2026 zal plaatsvinden op de Kasteellaan in Helmond. Het evenement is onderdeel van de aanvraag die eerder deze maand bij de gemeente is ingediend.

De vergunning voor dit evenement is nog niet verleend. Zodra de burgemeester een beslissing heeft genomen, wordt hierover meer bekendgemaakt. Verleende evenementenvergunningen worden apart gepubliceerd.

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