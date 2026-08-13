Advertentie
Kasteeltuin BBQ 2026 gepland op 21 augustus in Helmond
Vandaag om 10:00
Op 21 augustus staat de Kasteeltuin BBQ 2026 gepland aan de Kasteellaan in Helmond. De vergunningaanvraag voor het evenement is op 6 augustus ontvangen.
De Kasteeltuin BBQ 2026 zal plaatsvinden op de Kasteellaan in Helmond. Het evenement is onderdeel van de aanvraag die eerder deze maand bij de gemeente is ingediend.
De vergunning voor dit evenement is nog niet verleend. Zodra de burgemeester een beslissing heeft genomen, wordt hierover meer bekendgemaakt. Verleende evenementenvergunningen worden apart gepubliceerd.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie