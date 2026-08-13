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Vergunning aangevraagd voor overkapping in Helmond
Vandaag om 10:00
Er is een vergunning aangevraagd om een bestaande overkapping aan Scheepstal 7 in Helmond te legaliseren. De aanvraag werd ingediend op 6 augustus 2026.
De vergunningaanvraag betreft het legaliseren van een overkapping op het adres Scheepstal 7. Het gaat om een formele kennisgeving, waarbij de plannen niet ter inzage liggen.
Het college van Helmond moet nog een besluit nemen over deze aanvraag. Pas daarna kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. Zodra de vergunning is verleend, zal dit ook worden gepubliceerd.
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