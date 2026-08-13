Vergunningsaanvraag voor balustrade bij De Plaetse in Helmond

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een balustrade aan De Plaetse 150 in Helmond. De aanvraag is op 31 juli 2026 ingediend.

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De plannen voor het plaatsen van de balustrade zijn niet ter inzage beschikbaar. Pas nadat het college van burgemeester en wethouders hierover heeft besloten, kunnen eventuele bezwaren worden ingediend.

Het gaat hier om een kennisgeving. Zodra de vergunning wordt verleend, zal dit worden gepubliceerd.