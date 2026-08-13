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Gemeente Oss past regels aan voor nooddepot in Megen
Vandaag om 10:01
De gemeente Oss heeft een rectificatiebesluit genomen voor maatwerkvoorschriften. Het gaat om de opslag van herbruikbare grond op een nooddepot aan Onderweg 2B in Megen.
Het nooddepot bevindt zich op kadastraal perceel OSS00-P-312. Hier wordt grond opgeslagen die zonder bewerking opnieuw gebruikt kan worden. Het besluit is op 11 augustus 2026 verzonden en draagt zaaknummer Z/262117.
Bij maatwerkvoorschriften worden standaard regels aangepast voor een specifieke situatie. In dit geval gaat het om regels voor het gebruik van de landbodem. Het depot biedt een tijdelijke oplossing voor de opslag van grond.
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