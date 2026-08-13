Mantelzorgwoning aangevraagd aan Berghemseweg in Haren

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een mantelzorgwoning aan de Berghemseweg 3 in Haren. De aanvraag is op 23 juli 2026 ingediend en wordt nog beoordeeld.

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Op 23 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Haren een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een mantelzorgwoning aan de Berghemseweg 3. Het gaat om een omgevingsvergunning die nog in behandeling is. Of de plannen door kunnen gaan, is nog niet zeker.

De locatie is bedoeld voor een mantelzorgwoning, een woning die speciaal gebouwd wordt om zorg te kunnen bieden aan familieleden of andere naasten. Het kenmerk van de aanvraag is CLZ-00025574. Verdere details over de aanvraag zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.