Ingetrokken aanvraag voor stacaravan mantelzorg in Veghel

De aanvraag voor een stacaravan voor mantelzorg op Geerbosch 17 in Veghel is ingetrokken.

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De gemeente Meierijstad heeft bekendgemaakt dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken. Het ging om een aanvraag voor het plaatsen van een stacaravan voor mantelzorg op het adres Geerbosch 17 in Veghel.

De vergunningaanvraag was op 10 augustus 2026 ingediend en had het kenmerk OW-2026-3841. De aanvrager heeft deze echter zelf teruggetrokken. De reden van intrekking is niet bekendgemaakt.