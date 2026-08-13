Gesloten bodemenergiesysteem wordt aangelegd in Veghel

In Veghel is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Prof. Oppenheimstraat. De gemeente Meierijstad ontving deze melding op 27 juli.

Gevonden voor jou

Het gesloten bodemenergiesysteem is een installatie die warmte en koude uit de bodem gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen. De melding geldt voor het adres Prof. Oppenheimstraat 9 in Veghel.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026072701015 en zaaknummer Z/511751. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.