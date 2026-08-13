Vergunning aangevraagd voor rooien van twee bomen in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om twee bomen te rooien op een perceel in Veghel. Het gaat om een vergunning voor sectie N nummer 377, die op 10 augustus 2026 is ingediend.

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De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van twee bomen op het perceel Veghel sectie N nummer 377. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken en kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. Als aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling tijdelijk worden opgeschort.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3857. Dit nummer kan worden gebruikt bij verdere correspondentie met de gemeente Meierijstad. Het besluit van de gemeente volgt na de beoordeling van de vergunningsaanvraag.