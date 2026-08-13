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Tilburgse aanvraag voor woonruimte omzettingsvergunning
Vandaag om 10:09
In Tilburg is een vergunning aangevraagd om woonruimte aan de Oude Lind 32 te wijzigen.
De gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor een woonruimte omzettingsvergunning. Deze vergunning, onder zaaknummer Z2026-00010194, betreft de locatie Oude Lind 32, 5046AL Tilburg.
De aanvraag is op 7 augustus 2026 binnengekomen. De gemeente verwacht op 2 oktober 2026 een besluit te nemen over de vergunning. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie met meer informatie over de documenten en mogelijkheden tot reactie.
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