Tilburgs bedrijf coat plantenpotten met watergedragen verf

Capital Ornaments B.V. in Tilburg heeft een melding gedaan voor het coaten van plantenpotten met watergedragen verf. De melding is afgehandeld op 11 augustus 2026.

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Capital Ornaments B.V., gevestigd aan de Asteriastraat in Tilburg, voert een milieubelastende activiteit uit. Het bedrijf reinigt, lijmt en coat materialen, waaronder het coaten van plantenpotten met verf op waterbasis.

De melding van deze activiteit werd gedaan op 24 april 2026 en is inmiddels afgehandeld. Inzage in de melding is niet mogelijk, en er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.