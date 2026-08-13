Beslistermijn verlengd voor bijgebouw in Heerle

De gemeente heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een bijgebouw te bouwen aan de Herelsestraat 12 in Heerle.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de Omgevingswet. De aanvraag betreft het oprichten van een bijgebouw op het adres Herelsestraat 12, 4726 AA in Heerle. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026OPA049067.

Door het verlengen van de beslistermijn neemt de gemeente meer tijd om een besluit te nemen over de vergunning. Het is niet bekend wanneer dit besluit wordt genomen.