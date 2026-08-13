Nieuwe woning gepland aan Grote Kerkepad in Veldhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een woning aan het Grote Kerkepad in Veldhoven. De gemeente heeft de aanvraag op 3 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De locatie voor de woning is kadastraal bekend als VHV01 C 3793 en bevindt zich aan het Grote Kerkepad in Veldhoven. De aanvraag heeft zaaknummer VHZ2026-01391.

Op dit moment kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen. De aanvraag is niet openbaar, maar kan wel op verzoek worden ingezien.