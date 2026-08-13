Woonunit tijdelijk geplaatst in Reek: vergunning aangevraagd

In Reek is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit.

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De gemeente Maashorst heeft op 11 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een woonunit op Voermanstraat kavel 03 in Reek.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 64474-2026 en heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het is een officiële melding van ontvangst; er kan niet formeel op gereageerd worden. Voor inzage in de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.