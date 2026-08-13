TU/e overweegt numerus fixus voor Industrial Engineering

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) overweegt vanaf 2028 een numerus fixus in te stellen voor de opleiding Industrial Engineering. Door de sterke groei van het aantal studenten is uitbreiding niet langer haalbaar, stelt decaan Geert-Jan van Houtum.

Gevonden voor jou

Industrial Engineering aan de TU/e heeft de afgelopen jaren een flinke toename in studentenaantallen gezien. In 2023 begon de opleiding met 225 nieuwe studenten, terwijl dit jaar dat aantal naar verwachting rond de 380 zal liggen. Volgens decaan Geert-Jan van Houtum zijn de huidige middelen en staf niet toereikend om verdere groei op te vangen, waardoor een numerus fixus noodzakelijk lijkt.

De populariteit van de opleiding heeft te maken met de goede arbeidsvooruitzichten en de internationale reputatie. Vooral buitenlandse studenten kiezen steeds vaker voor Industrial Engineering. Om het groeiende aantal internationale studenten te reguleren, wil de faculteit overstappen naar een systeem met een Nederlandstalige en Engelstalige track. Alleen voor de Engelstalige track komt een beperking in het aantal studenten.

Nieuwe aanpak

De Nederlandstalige track zal niet volledig in het Nederlands zijn, maar moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het aanbieden van tentamens in het Nederlands. Van Houtum benadrukt dat deze aanpak helpt om een gezonde mix van Nederlandse en internationale studenten te behouden, wat belangrijk is voor de regio Eindhoven en Brainport. Zonder een Nederlandstalige track zou het aandeel Nederlandse studenten kunnen dalen, wat volgens hem onwenselijk is.

De decaan wijst erop dat Nederlandse studenten vaker na hun studie in de regio blijven werken, wat cruciaal is voor de groei van Brainport. Hoewel de numerus fixus de instroom in de bacheloropleiding beperkt, verwacht hij geen tekort aan afgestudeerden. Door de groei van de bacheloropleiding is er een toename in masterstudenten, waardoor Brainport uiteindelijk meer afgestudeerden zal ontvangen dan enkele jaren geleden.

Breder beleid

Industrial Engineering is niet de enige opleiding aan de TU/e waar een numerus fixus wordt overwogen. De universiteit heeft al numerus fixus-systemen voor Mechanical Engineering, Computer Science & Engineering en Architecture, Urbanism and Building Sciences. Chemical Engineering & Chemistry volgt in 2027, en mogelijk ook Electrical Engineering in de toekomst. Voor die laatste opleiding worden eerst andere maatregelen onderzocht om een numerus fixus te vermijden.