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Veel boeren bij protest bij het provinciehuis, kijk hier live mee

Vandaag om 06:00 • Aangepast vandaag om 09:39
Boeren verzamelen in Helvoirt
Boeren verzamelen in Helvoirt

Er worden veel boeren verwacht die vrijdagochtend naar het provinciehuis in Den Bosch komen. Provinciale Staten debatteren daar dan over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. En dat zorgt voor een groot protest. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Naar verwachting komen veel boeren in de loop van de ochtend aan bij het provinciehuis. Kijk hier de extra uitzending terug van Brabant Nieuws terug. 

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Hieronder zie je live de situatie voor het provinciehuis. 

Alle verhalen over de boerenprotesten lees je op onze dossierpagina

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