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Horecabedrijf Warszawa in Eindhoven krijgt vergunning

Vandaag om 09:14

Café Bar Warszawa aan de Heezerweg in Eindhoven heeft een vergunning gekregen voor activiteiten onder de Wet op de kansspelen. Het besluit is op 12 augustus 2026 verzonden.

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De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend aan Café Bar Warszawa. Het horecabedrijf, gevestigd aan de Heezerweg 123, mag nu officieel activiteiten uitvoeren die onder de Wet op de kansspelen vallen.

Het besluit hierover is op 12 augustus 2026 verzonden. De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006499.

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