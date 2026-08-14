Stichting Archipel krijgt terrasvergunning in Eindhoven

Stichting Archipel heeft een vergunning gekregen voor een gevelterras aan de voorzijde van hun horecabedrijf Dommelhoef in Eindhoven. Het besluit is verzonden op 12 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het gebruik van de openbare ruimte op het adres Parklaan 97 in Eindhoven. Het gevelterras zal worden geplaatst aan de voorkant van het horecabedrijf.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006966 en valt onder de categorie ‘gebruik openbare ruimte’. Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.