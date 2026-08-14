Vergunning verleend voor bouw van 90 appartementen in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de bouw van 90 appartementen met een halfverdiepte parkeergarage aan de Koning Arthurlaan.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven. De bouwlocatie bevindt zich op verschillende adressen aan de Koning Arthurlaan, waaronder huisnummers 49 tot en met 89. De vergunning heeft betrekking op zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten, en is onderdeel van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Het besluit ligt sinds 31 juli 2026 ter inzage bij het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein in Eindhoven. Ook is het besluit digitaal te bekijken via de website van de gemeente Eindhoven en op de landelijke website 'Regels op de kaart'.