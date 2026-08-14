Vergunning voor doorbreken draagmuur in Eindhoven verleend

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het doorbreken van een draagmuur in een woning aan de Petrus Dondersstraat. Er wordt een stalen draagbalk geplaatst om de constructie te ondersteunen.

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Het gaat om een bouwtechnische activiteit waarbij de draagmuur tussen de keuken en woonkamer wordt verwijderd. De stalen balk zorgt ervoor dat het huis veilig blijft na de verbouwing.

Het besluit is op 12 augustus 2026 verzonden. De digitale versie van het besluit is vanaf vandaag in te zien op het Stadhuisplein in Eindhoven en via de website van de gemeente Eindhoven.