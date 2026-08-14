Legalisatie kamerverhuur voor vier kamers in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor kamerverhuur van vier kamers aan de Gerard Davidstraat.

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De vergunning is onderdeel van de overgangsregeling voor kamerverhuur in 2026. Het besluit is op 12 augustus verzonden en betreft het adres Gerard Davidstraat 14 in Eindhoven.

Vanaf zaterdag 14 augustus ligt het besluit digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven en fysiek op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1. Het besluit blijft beschikbaar tot het einde van de bezwaartermijn.