Boom in voortuin Eindhoven mogelijk gekapt

Er is een aanvraag gedaan voor het kappen van een boom in de voortuin aan Hefveld 10 in Eindhoven. De gemeente ontving de aanvraag op 11 augustus.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft het verwijderen van een boom in een voortuin aan Hefveld 10, 5642DC Eindhoven. Het gaat om een melding die is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007794.

De aanvraag is op 11 augustus 2026 ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. De melding is uitsluitend ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid voor bezwaar.