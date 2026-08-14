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Den Bosch: Dakopbouw aangevraagd voor woning Dertien Loten
Vandaag om 09:15
Voor een woning aan Dertien Loten 59 in Den Bosch is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakopbouw.
De eigenaar van het huis aan Dertien Loten 59 in Den Bosch wil een dakopbouw toevoegen aan het bestaande woonhuis. Hiervoor is een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.
De gemeente heeft nog geen beslissing genomen over de aanvraag. Pas na die beslissing is het mogelijk om bezwaar te maken. Let op: sinds januari 2026 gebruikt Den Bosch de app Omgevingsalert niet meer voor bekendmakingen. Via overheid.nl kunnen inwoners zich aanmelden voor een e-mailservice met wekelijkse updates over vergunningen in de buurt.
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