Vergunning aangevraagd voor verduurzaming woning in Den Bosch

Er is een vergunning aangevraagd voor het verduurzamen van een woonhuis aan Derde Haren 137 in Den Bosch. Het gaat om een aanvraag die nog beoordeeld moet worden door de gemeente.

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Op het adres Derde Haren 137 in Den Bosch wil de eigenaar zijn woning verduurzamen. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente moet nu een beslissing nemen over deze aanvraag.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om bezwaar te maken, omdat er eerst een besluit genomen moet worden over de vergunning. Vanaf januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch de app Omgevingsalert niet meer voor bekendmakingen. In plaats daarvan ontvangen mensen van 25 jaar en ouder met een bekend e-mailadres bij overheid.nl wekelijks een e-mail met relevante berichten.