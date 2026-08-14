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Vergunning aangevraagd voor rommelmarkt op Manis Krijgsmanhof
Vandaag om 09:15
Er is een vergunning aangevraagd voor een rommelmarkt op Manis Krijgsmanhof. Dit evenement staat gepland op 26 september 2026, inclusief het plaatsen van kramen.
De vergunning is aangevraagd volgens artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening. Het evenement vindt plaats op Manis Krijgsmanhof, waar kramen worden geplaatst voor de rommelmarkt.
Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend, omdat de aanvraag nog in behandeling is. Het evenement staat gepland voor eind september.
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