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Braderie zorgt voor tijdelijke verkeersmaatregelen in Asten
Vandaag om 09:16
Op 30 augustus worden meerdere straten in Asten afgesloten en geldt een parkeerverbod vanwege de Braderie Burgemeester Wijnenstraat.
Het evenement vindt plaats op woensdag 30 augustus 2026 van zeven uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. Om de veiligheid te waarborgen, worden delen van de Burgemeester Wijnenstraat, Prins Bernhardstraat en Burgemeester Frenckenstraat afgesloten. Daarnaast geldt een tijdelijk parkeerverbod in enkele straten.
De afgesloten gebieden zijn de Burgemeester Wijnenstraat vanaf huisnummer 44 tot Koningsplein, Prins Bernhardstraat vanaf Eeuwig Levenplein tot Koningsplein 3, en de Burgemeester Frenckenstraat. Het parkeerverbod geldt op onder andere het Burgemeester Ruttenplein en Prins Bernhardstraat tussen Eeuwig Levenplein en Koningsplein.
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