Grond wordt toegepast op Gummarusvelden in Steenbergen

Op de Gummarusvelden in Steenbergen is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie. Deze werkzaamheden zijn geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00020501.

Gevonden voor jou

De melding betreft het gebruik van grond of baggerspecie, waarbij grond of baggerslib wordt neergelegd of verwerkt op een locatie. Dit gebeurt volgens § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om de Gummarusvelden aan het Doktersdreefje in Steenbergen.

De melding is op 11 augustus 2026 afgehandeld en ligt niet ter inzage. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Voor vragen over deze melding kan contact worden opgenomen met de betreffende instantie, waarbij zaaknummer Z2026-00020501 moet worden vermeld.