Veghel: aanvraag om klimop met draagconstructie en looppoort

In Veghel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van klimop met draagconstructie en een looppoort. Het gaat om een locatie aan de Ericastraat.

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De gemeente Meierijstad heeft op 11 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het plan is om klimop met een draagconstructie en een looppoort te plaatsen aan de Ericastraat 24 in Veghel.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken na ontvangst wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, kan de termijn worden opgeschort.