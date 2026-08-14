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Tilburg geeft vergunning voor bypass aan de Smariuskade
Vandaag om 09:33
De gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een bypass bij de Smariuskade, ter hoogte van de Merwedestraat. De aanvraag werd op 4 april 2025 ingediend.
Het besluit betreft het uitvoeren van werkzaamheden op de locatie Smariuskade Ringbaan-Noord - Merwedestraat 1 in Tilburg. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z2025-00004086.
Met de verleende vergunning kunnen de werkzaamheden voor de bypass nu officieel starten. Dit soort infrastructuurprojecten draagt bij aan een betere doorstroming van het verkeer in de stad.
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