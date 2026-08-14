Tilburg geeft vergunning voor bypass aan de Smariuskade

De gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een bypass bij de Smariuskade, ter hoogte van de Merwedestraat. De aanvraag werd op 4 april 2025 ingediend.

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Het besluit betreft het uitvoeren van werkzaamheden op de locatie Smariuskade Ringbaan-Noord - Merwedestraat 1 in Tilburg. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z2025-00004086.

Met de verleende vergunning kunnen de werkzaamheden voor de bypass nu officieel starten. Dit soort infrastructuurprojecten draagt bij aan een betere doorstroming van het verkeer in de stad.