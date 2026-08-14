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Vergunningsaanvraag voor nieuwe dakkapel in Valkenswaard

Vandaag om 09:34

In Valkenswaard is een aanvraag ingediend om de dakkapel aan de voorkant van een huis aan de Scheepsvork te vervangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op woensdag 12 augustus een vergunningsaanvraag ontvangen. Het gaat om het adres de Scheepsvork 7, waar de eigenaar plannen heeft om de dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis te vernieuwen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 512160 en valt onder het onderdeel 'bouwen'. Het betreft een kennisgeving van de ontvangst, waarbij de plannen niet ter inzage liggen en er geen mogelijkheid is tot formele reacties.

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