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Vergunning voor tijdelijke werkruimte in Valkenswaard verleend

Vandaag om 09:34

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke werkruimte aan de Dommelstraat 2.

Gevonden voor jou

Op 12 augustus 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning is verleend en betreft het plaatsen van een tijdelijke werkruimte aan de Dommelstraat 2.

Het besluit valt onder een buitenplanse kleine afwijking. De aanvraag heeft zaaknummer 480131.

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