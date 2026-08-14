Advertentie
Vergunning voor tijdelijke werkruimte in Valkenswaard verleend
Vandaag om 09:34
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke werkruimte aan de Dommelstraat 2.
Op 12 augustus 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning is verleend en betreft het plaatsen van een tijdelijke werkruimte aan de Dommelstraat 2.
Het besluit valt onder een buitenplanse kleine afwijking. De aanvraag heeft zaaknummer 480131.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie