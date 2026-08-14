Klundert krijgt parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's

In Klundert zijn twee parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische auto's. Het besluit van de gemeente Moerdijk moet de bruikbaarheid van de laadpaal aan 't Hooft verbeteren.

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De gemeente Moerdijk heeft besloten om twee parkeerplaatsen bij een bestaande laadpaal aan 't Hooft in Klundert te reserveren voor elektrische voertuigen. Tot nu toe konden alle voertuigen deze plekken gebruiken, wat regelmatig leidde tot bezette parkeerplaatsen zonder dat er gebruik werd gemaakt van de laadvoorziening.

Het aanwijzen van deze parkeerplaatsen moet zorgen voor een betere toegankelijkheid van de laadpaal en het stimuleren van elektrisch rijden. Uit metingen blijkt dat de parkeerdruk in de straat tussen de 60 en 80 procent ligt, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor andere weggebruikers. De verkeersborden die de reservering aangeven, worden binnenkort geplaatst.