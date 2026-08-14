Omgevingsvergunning aangevraagd voor verbouwing in Deurne

Op Zaan 54 in Deurne is een vergunning aangevraagd voor een gevelwijziging en vergroting van de badkamer. De gemeente heeft de aanvraag op 7 augustus ontvangen.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit en is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1196. De gemeente beoordeelt de plannen en neemt binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er extra informatie nodig is.

Het gaat om het veranderen van de voorgevel en het uitbreiden van de badkamer. De stukken die bij de aanvraag horen zijn beschikbaar voor inzage. Voor meer informatie over de procedure en inzage kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.