Uitstel beslissing omgevingsvergunning Breeven in Best

De gemeente Best heeft de beslissing over een vergunning voor het industrieterrein Breeven met zes weken uitgesteld. Het gaat om een aanvraag voor het aanleggen van middenspanning om het energienet te versterken.

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De aanvraag betreft werkzaamheden op het industrieterrein Breeven in Best. Het doel is om het energienet te verzwaren door middel van middenspanning. Deze aanpassing moet bijdragen aan een betere energievoorziening.

De gemeente heeft aangegeven dat het besluit over deze aanvraag zes weken langer duurt. De reden voor het uitstel is niet vermeld. Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001331.