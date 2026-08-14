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Vergunningsaanvraag voor schutting in Best

Vandaag om 09:45

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een schutting bij een woning aan de Haverdries.

Gevonden voor jou

Op 11 augustus 2026 is er een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Best voor het plaatsen van een erfafscheiding bij een woning aan de Haverdries 11. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan.

De gemeente neemt uiterlijk op 6 oktober 2026 een besluit over de aanvraag. Als dit nodig is, kan de termijn met zes weken worden verlengd. Een eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag zelf.

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