Aanvraag om paardenbak aan te leggen in Zeeland

Er is een vergunning aangevraagd voor een gedraineerde paardenbak in Zeeland.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een gedraineerde paardenbak op een terrein aan de Tooverkamp 11 in Zeeland. De aanvraag is ingediend op 11 augustus 2026 en geregistreerd onder nummer 64702-2026.

Het gaat om een bouwactiviteit waarbij het omgevingsplan wordt gevolgd. Het is op dit moment alleen een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Voor inzage of meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst.