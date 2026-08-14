Steigervergunning verleend in Cuijk

In Cuijk is een vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger aan de Burgemeester van de Mortelstraat. De steiger mag er staan van 20 augustus tot en met 17 september 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 10 augustus 2026 besloten dat een steiger geplaatst mag worden aan de Burgemeester van de Mortelstraat, nabij nummer 2a. Het besluit betreft een zogenaamde objectvergunning, die nodig is voor het tijdelijk plaatsen van objecten zoals een steiger.

De vergunning geldt voor een periode van vier weken, van donderdag 20 augustus tot en met donderdag 17 september. Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00005179.