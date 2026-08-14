Bijwoning gepland aan Torenstraat in Gassel

In Gassel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een bijwoning aan de Torenstraat. Het verzoek is op 10 augustus ingediend bij de gemeente Land van Cuijk.

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Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De bijwoning moet komen op het adres Torenstraat 20x, 5438AP Gassel.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over de aanvraag, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.