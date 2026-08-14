Omgevingsvergunning voor herbouw bijgebouw in Boekel geweigerd

De gemeente Boekel heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Lekerseweg 1a geweigerd. Het ging om een verzoek om de functie van het perceel te wijzigen en een bijgebouw te herbouwen.

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Op 7 augustus 2026 besloot de gemeente Boekel om geen toestemming te geven voor de aangevraagde ruimtelijke wijziging en herbouw aan de Lekerseweg 1a. Deze aanvraag was oorspronkelijk ingediend op 11 oktober 2024. De reden voor de weigering van de vergunning is niet in het besluit vermeld.

Het perceel bevindt zich in postcodegebied 5428NJ. Het registratienummer van deze aanvraag is 661904. Het besluit is openbaar gemaakt en belangstellenden kunnen de stukken inzien bij het gemeentehuis van Boekel, na het maken van een afspraak.