Vergunning verleend voor BCH Streetparty op Haagsemarkt Breda

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor de BCH Streetparty op de Haagsemarkt. De vergunning maakt tijdelijk afwijken van het omgevingsplan mogelijk. Het besluit is op 12 augustus 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De BCH Streetparty op de Haagsemarkt in Breda heeft groen licht gekregen. Met de vergunning kan de organisatie tijdelijk afwijken van het omgevingsplan, bijvoorbeeld voor het opstellen van podia of andere evenementenvoorzieningen. Het besluit is deze week verzonden.

De Haagsemarkt in Breda wordt hiermee het toneel van het evenement. De vergunning is een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat er tijdelijk andere regels gelden dan normaal. Het is nog niet bekend wanneer de Streetparty precies plaatsvindt.