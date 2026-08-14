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Woning aan Heistraat in Breda wacht op aanvullende gegevens
Vandaag om 10:14
De gemeente Breda heeft de aanvraag voor het legaliseren van een woning aan de Heistraat 54 nog niet volledig verklaard. Hierdoor is de beslistermijn opgeschort met maximaal zes weken.
De aanvraag betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat er toestemming nodig is om af te wijken van de regels in het huidige omgevingsplan. De gemeente heeft op 12 augustus aan de aanvrager gevraagd om de ontbrekende informatie aan te leveren.
Het opschorten van de beslistermijn geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag te beoordelen. Dit uitstel kan niet worden aangevochten en de gemeente zal pas een nieuw bericht publiceren zodra er een besluit is genomen. Op dat moment is bezwaar tegen de vergunning mogelijk als deze nadelig uitpakt voor de belangen van omwonenden.
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