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Exploitatievergunning aangevraagd voor locatie in Breda

Vandaag om 10:14

Er is een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning aan de Reigerstraat 10 in Breda. De aanvraag is op 31 juli ontvangen door de burgemeester.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een exploitatievergunning volgens artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het gaat om een locatie aan de Reigerstraat 10, met kenmerk Z2026-005632.

Exploitatievergunningen zijn nodig voor het gebruik van een pand als bijvoorbeeld horecagelegenheid of winkel. De aanvraag wordt nu beoordeeld door de gemeente Breda.

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