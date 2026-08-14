Exploitatievergunning aangevraagd voor locatie in Breda

Er is een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning aan de Reigerstraat 10 in Breda. De aanvraag is op 31 juli ontvangen door de burgemeester.

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De vergunning betreft een exploitatievergunning volgens artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het gaat om een locatie aan de Reigerstraat 10, met kenmerk Z2026-005632.

Exploitatievergunningen zijn nodig voor het gebruik van een pand als bijvoorbeeld horecagelegenheid of winkel. De aanvraag wordt nu beoordeeld door de gemeente Breda.