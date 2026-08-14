Pasar Malam in Breepark Breda krijgt vergunning

De Pasar Malam in Breepark Breda heeft een melding ingediend voor een evenement van 9 tot en met 11 oktober.

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Het evenement Pasar Malam staat gepland op Bavelseparklaan 7 in Breda. Het gaat om een zogenoemd 0-evenement, dat zonder uitgebreide vergunning kan plaatsvinden als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

De Pasar Malam begint op vrijdag 9 oktober om één uur ’s middags en eindigt op zondag 11 oktober om half acht ’s avonds. De gemeente heeft de melding op 17 juni ontvangen en zal binnen vier weken een ontvangstbevestiging sturen als de plannen aan de regels voldoen.