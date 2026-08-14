Vergunning aangevraagd voor carport aan Heilaardreef in Breda

In Breda is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een carport aan de Heilaardreef. De gemeente heeft de aanvraag ontvangen op 9 augustus 2026 en neemt doorgaans binnen acht weken een besluit.

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De aanvraag betreft een carport aan Heilaardreef 16 in Breda. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouwwerkzaamheden. De gemeente publiceert dergelijke aanvragen zodat omwonenden eventuele veranderingen in hun omgeving tijdig kunnen volgen.

De gemeente beslist meestal binnen acht weken over een vergunning. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Soms is een langere periode nodig, waarbij de procedure tot 26 weken kan duren.