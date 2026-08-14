Intocht Sinterklaas op De Driesprong Rosmalen gepland

Op 22 november komt Sinterklaas naar De Driesprong in Rosmalen. Voor de intocht zijn vergunningen aangevraagd voor een podium, standplaatsen, geluidsinstallaties en een straatafsluiting.

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De aankomst van Sinterklaas wordt op De Driesprong in Rosmalen gevierd met een podium, enkele kraampjes en muziek. Hiervoor is een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Ook wordt een straatgedeelte tijdelijk afgesloten om ruimte te maken voor de festiviteiten.