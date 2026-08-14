Vergunning verleend voor twee dakkapellen in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de Goudsbloemstraat. Eén komt aan de voorkant en één aan de achterkant van het huis.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit aan Goudsbloemstraat 16 in Eindhoven. De vergunning is op 12 augustus 2026 verzonden en betreft het ruimtelijke deel van de aanvraag.

Vanaf twee dagen na publicatie ligt het besluit ter inzage op het stadhuis van Eindhoven, aan Stadhuisplein 1. Ook is het digitaal in te zien via de website van de gemeente.