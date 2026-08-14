Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor twee dakkapellen in Eindhoven

Vandaag om 11:16

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de Goudsbloemstraat. Eén komt aan de voorkant en één aan de achterkant van het huis.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit aan Goudsbloemstraat 16 in Eindhoven. De vergunning is op 12 augustus 2026 verzonden en betreft het ruimtelijke deel van de aanvraag.

Vanaf twee dagen na publicatie ligt het besluit ter inzage op het stadhuis van Eindhoven, aan Stadhuisplein 1. Ook is het digitaal in te zien via de website van de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.