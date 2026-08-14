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Aanvraag voor dakopbouw in Eindhoven ingetrokken

Vandaag om 11:16

De aanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw aan de Hoogstraat 93 in Eindhoven is ingetrokken.

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De vergunningaanvraag voor de bouwactiviteit op Hoogstraat 93, met zaaknummer EHV-ZP2026-005717, is ingetrokken. Het ging om een plan om een dakopbouw te plaatsen op het adres in Eindhoven.

De aanvraag, die op 18 juni 2026 was ingediend, is nu uitsluitend ter kennisgeving. De stukken liggen niet ter inzage en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of een mening in te dienen.

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