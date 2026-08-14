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Containervergunning verleend voor Piazza in Eindhoven
Vandaag om 11:16
Een vergunning voor het plaatsen van een dichte container op Piazza 1 in Eindhoven is verleend. Het besluit werd op 12 augustus 2026 verzonden.
Op Piazza 1 in Eindhoven mag een dichte container worden geplaatst. Het gaat om een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte, waaronder ook tijdelijke objecten zoals steigers vallen. Het besluit is op 12 augustus 2026 verzonden door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.
De vergunning valt onder de zogenaamde flitsprocedure, wat betekent dat het proces sneller verloopt dan bij reguliere aanvragen. De container wordt geplaatst op een locatie die bekendstaat als een druk punt in het centrum van Eindhoven.
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