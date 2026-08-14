Overeenkomst voor woningontwikkeling Maasstraat 25A in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een woning aan de Maasstraat 25A.

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De overeenkomst is gesloten met een initiatiefnemer en maakt de bouw van één woning binnen het zogenoemde kostenverhaalsgebied mogelijk. Het kostenverhaalsgebied ligt aan de Maasstraat 25A.

In de overeenkomst staan afspraken over de kosten die de initiatiefnemer aan de gemeente betaalt voor planologische medewerking en procedures. Ook worden schades, geschillen en onvoorziene omstandigheden geregeld.

Vanaf morgen ligt een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst zes weken ter inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis van Eindhoven. Het Inwonersplein is geopend op maandag van half negen ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds, van dinsdag tot en met vrijdag tot vijf uur ’s middags en op zaterdag tot twaalf uur ’s middags.