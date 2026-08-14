Gevelwijziging goedgekeurd voor pand aan de Molenstraat in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevel van een pand aan de Molenstraat 129. Het besluit is op 5 augustus verstuurd.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel van het pand, dat zich bevindt aan de Molenstraat 129 in Roosendaal. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026OPA049234.

Met de goedkeuring kunnen de plannen voor de gevelaanpassing uitgevoerd worden. De vergunning is onderdeel van de reguliere procedure en werd op 5 augustus verzonden.