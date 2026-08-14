Kasper Kurland beleeft succesvolle start bij PSV Vrouwen

Kasper Kurland heeft als hoofdtrainer van PSV Vrouwen een vliegende start gemaakt. Onder zijn leiding won het team de Supercup en bereikte het de laatste voorronde van de UEFA Women’s Champions League.

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PSV Vrouwen begon op 30 juni met de voorbereiding op het seizoen 2026-2027. Inmiddels heeft het team al een prijs op zak en staat het op de drempel van de League Phase van het Europese toernooi. Kurland, afkomstig uit Denemarken, is blij met de faciliteiten bij PSV en waardeert de kwaliteit van zijn selectie. Hij voelt zich vanaf het begin goed ontvangen in Eindhoven.

Aanvallend én verdedigend

De nieuwe trainer heeft duidelijke principes geïntroduceerd. Hij wil dat PSV aanvallend speelt, maar benadrukt ook het belang van verdedigende verantwoordelijkheid. Volgens Kurland sluiten zijn ideeën goed aan bij de cultuur van de club. Het team liet dit direct zien met de winst in de Supercup, een wedstrijd waarin PSV dominant speelde en veel kansen creëerde.

Tegenslagen door blessures

Naast successen kende PSV ook een zware week door blessures. In de wedstrijd tegen Sarajevo viel Fenna Kalma zwaar geblesseerd uit, wat een flinke klap was voor het team. Kurland is trots op de veerkracht die zijn selectie toonde en de steun die zij aan Kalma gaven. Door deze situatie moest hij ook tactisch schakelen, maar dankzij de brede selectie kon PSV zich snel aanpassen.

Speciaal duel

De volgende uitdaging is een dubbele ontmoeting met HB Køge, een Deense tegenstander. Voor Kurland heeft dit een bijzondere betekenis, maar hij benadrukt dat de doelstelling hetzelfde blijft: kwalificatie voor de League Phase van de UEFA Women’s Champions League. Zondag begint daarnaast de competitie, met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle om kwart voor vijf.

PSV heeft een competitieve selectie, waarin jong talent en ervaring goed samenkomen. Volgens Kurland werkt het team hard en heeft het de ambitie om prijzen te winnen. “We dromen van eremetaal,” stelt de trainer.